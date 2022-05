Relegation gegen Hertha BSC : So geht es mit dem HSV nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg weiter

Die Hamburger wollen die Euphorie der Stadt, der Fans und des Vereins mit in die fünfte Zweitliga-Saison in Folge nehmen. Trainer Tim Walter sieht seine Mannschaft noch längst nicht am Ende. Aber wird er bleiben dürfen?

Hamburg | Im schmerzhaftesten Moment der vierjäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.