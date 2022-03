3. Handball-Liga : Schweriner Handballer wollen Meisterrunde klarmachen

Handball-Drittligisit Mecklenburger Stiere kann mit Sieg gegen die HSG Ostsee den Klassenerhalt sichern.

Schwerin | Drei Spiele stehen für den Handball-Drittligisten Mecklenburger Stiere Schwerin in den kommenden sieben Tagen in der Vorrunde noch auf dem Programm. Durch die zwei Siege in dieser Woche in Fredenbeck und Oranienburg ist dabei die größte Abstiegsgefahr schon gebannt. Und Sonntag ab 16 Uhr können sich die Stiere in der heimischen Palmberg-Arena bereits ...

