2. Fußball-Bundesliga : Schalkes Torjäger Terodde fehlt gegen den HSV und den FC St. Pauli

In den anstehenden Spitzenspielen muss Bundesliga-Absteiger Schalke 04 auf den Rekordtorschützen der 2. Liga verzichten. Ein Wiedersehen mit Ex-Club Hamburger SV wird es somit nicht geben.

Gelsenkirchen/Hamburg | Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss bis zum Jahresende auf Torjäger Simon Terodde verzichten. Der 33 Jahre alte Stürmer, der schon am Sonnabend gegen den SV Sandhausen (5:2) gefehlt hatte, kann wegen einer Muskelverletzung in der Wade auch in den restlichen drei Spielen bis zum Jahresende nicht mitwirken, teilte der Bundesliga-Absteiger am Montag m...

