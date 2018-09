Vertragsverlängerung bis 2021 : Fußball: Sami Khedira bleibt Juventus Turin treu

View this post on Instagram

Sono fiero di annunciare che ho appena prolungato il mio contratto con la @Juventus fino al 2021. Sin dal mio primo giorno in questa squadra ho provato una sensazione speciale e mi sono subito sentito a casa qui. Sono molto fiero di essere parte della grande storia della squadra e della famiglia Juventus. Abbiamo già vinto molti titoli nei tre anni che sono stato qui - ma voglio raggiungere ancora di più e abbiamo grandi obiettivi che ci attendono. Continuiamo a fare la storia bianconera! // I'm proud to announce that I just extended my contract at @Juventus until 2021. Since my first day at the club I’ve had a special feeling and it quickly felt like home here. I'm very proud to be a part of the great history of the club and of the Juventus family. We've already won a lot of titles in the three years that I've been here - but I'm still striving for more and we have big goals ahead of us. Let's continue to make black and white history! #FinoAllaFine #ForzaJuve