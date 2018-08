Salzburger Quali-Fluch : Auch im elften Versucht klappt es nicht mit der Königsklasse

RB Salzburg und die Champions League kommen einfach nicht auf einen Nenner.

von Kim Patrick von Harling und Nina Brinkmann

30. August 2018, 10:08 Uhr

Salzburg | "Es ist einfach ein extrem bitterer Abend", sagte Salzburgs Trainer Marco Rose nach dem Abpfiff. Das Spiel gegen Roter Stern Belgrad endete für seine Mannschaft zuvor 2:2 unentschieden. Zu wenig, um weiterzukommen – aufgrund der Auswärtstorregel kann sich Belgrad, nach einem 0:0 im Hinspiel, auf die Champions-League-Millionen freuen.

Die elf Quali-Gegner von Salzburg



Zum elften (!) Mal in Folge scheitert Salzburg damit in der Qualifikation für die Königsklasse. Eine Serie, die Ihresgleichen sucht. In der Vergangenheit haben die Roten Bullen schon gegen so manch eine Mannschaft das Nachsehen gehabt – die Chronik des Scheiterns in der Übersicht: