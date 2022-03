Vor Wahl des DFB-Präsidenten : SHFV-Boss Döring im Interview: DFB muss gutes Image zurückgewinnen

SHFV-Boss Uwe Döring positioniert sich vor der Wahl des Präsidenten im Deutschen Fußballbund hinter Kandidat Bernd Neuendorf. Aus schleswig-holsteinischer Sicht wird es ein ganz besonderer Bundestag.

Kiel | Skandale, Schlammschlachten, Indiskretionen – all das prägte in der Vergangenheit das Bild des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), des weltgrößten Sport-Fachverbandes. Am Freitag soll beim DFB-Bundestag in Bonn ein Neuanfang gemacht werden, mit einem neuen Mann an der Spitze. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: Bernd Neuendorf hat das Amateurlager hinter sic...

