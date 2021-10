Handball : SG Flensburg-Handewitt feiert ersten Sieg in der Champions-League-Vorrunde

Gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje gab es am Donnerstag einen 34:27 (13:11)-Heimsieg.

Flensburg | Endlich Licht am Ende des (internationalen) Tunnels: Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre lange Durststrecke in der Champions League beendet und im sechsten Spiel den ersten Sieg in der Gruppe B eingefahren. Nach einer zunächst zähen und später guten Vorstellung rang der deutsche Vizemeister in eigener Halle den ukrainischen Meister HC...

