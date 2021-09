Kommentar zum Werner-Rücktritt : Überraschender, aber notwendiger Schritt für Holstein Kiel

Der 33-jährige Ole Werner stellte am Montagabend seinen Posten als Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten aus der Fördestadt zur Verfügung. Es ist die Konsequenz des verpassten Aufstiegs in der letzten Saison.

Kiel | Die turbulente letzte Saison ist an keinem bei Holstein Kiel spurlos vorbeigegangen – auch nicht an Ole Werner. Zu niederschmetternd waren die drei vergebenen Matchbälle zum Bundesliga-Aufstieg. Werner wirkte nach dem Saisonendspurt müde und kaputt. Der Kater hing bis zuletzt in den Klamotten. Weiterlesen: Paukenschlag bei Holstein Kiel – Trainer O...

