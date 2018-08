Qualifikations-Runde so gut wie sicher : RB Salzburg darf auf die Champions League hoffen

Der Traum von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League für das leidgeplagte RB Salzburg lebt.

von dpa

08. August 2018, 21:55 Uhr

Salzburg | Der österreichische Fußball-Meister RB Salzburg hat in der Champions-League-Qualifikation gute Chancen auf den Einzug in die entscheidende Playoff-Runde. Die Mannschaft von Marco Rose gewann am Mittwoch ihr Drittrunden-Hinspiel gegen den mazedonischen Meister Shkendija Tetovo mit 3:0 (2:0). Munas Dabbur (16./Elfmeter, 45.+3) und Diadie Samassekou (81./Elfmeter) erzielten die Treffer.

Der ehemalige Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic, der von Bremen nach Salzburg gewechselt war, sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte. Zwei Minuten später musste wegen eines Flutlichtausfalls die Partie kurz unterbrochen werden. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Skopje statt.

In bisher zehn Anläufen erreichten die Salzburger sechs Mal die letzte Qualifikations-Runde, den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse schafften sie jedoch noch nie.

Die erfolglosen Versuche von RB Salzburg in der Champions-League-Qualifikation