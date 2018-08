Kurz vor Einzug in Europa-League-Playoffs : RB Leipzig: Konaté weist früh den Weg

RB Leipzig darf sich auf eine weitere Runde im Rennen um einen Europa-League-Startplatz einstellen.

von dpa

09. August 2018, 20:32 Uhr

Leipzig | RB Leipzig steht vor dem Einzug in die Playoffs zur Gruppenphase der Europa League. Die Sachsen siegten am Donnerstag im Qualifikations-Hinspiel der dritten Runde gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova mit 3:1 (1:0) und verschafften sich damit eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in einer Woche.

Vor 16.648 Zuschauern in der Red Bull-Arena erzielten Ibrahima Konaté (25.), Matheus Cunha (77.) und Yussuf Poulsen (87.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick. Für Craiova traf Ivan Martic (90.+4) in der Nachspielzeit.