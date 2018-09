Training bei australischem Verein : Noch keine Entscheidung über Fußball-Karriere von Sprint-Star Bolt

Der Trainer von Usain Bolts aktuellem Verein will sich noch nicht festlegen, ob er auf Usain Bolt als Kicker setzt.

von dpa

27. September 2018, 11:23 Uhr

Canberra | Sprint-Weltrekordler Usain Bolt muss noch eine Weile darauf warten, ob aus seiner geplanten Karriere als Profi-Fußballer in Australien tatsächlich etwas wird. Der Trainer seines aktuellen Vereins Central Coast Mariners, Mike Mulvey, kündigte am Donnerstag an, sich mit einer Entscheidung bis Januar Zeit zu lassen. Bolt – inzwischen 32 Jahre alt – hat für den Erstliga-Club von Australiens Ostküste bislang zwei Testspiele absolviert. Länger als eine Hälfte stand der achtfache Olympiasieger aber nie auf dem Platz.

Die reguläre Saison beginnt am 21. Oktober. Trainer Mulvey sagte über seinen prominentesten Spieler: "Wir sollten um die Weihnachtszeit oder bis Januar entscheiden können, ob er wirklich Fortschritte gemacht hat oder nicht. Er kommt langsam voran." Bolt selbst meinte: "Mein Trainer hat Vertrauen in mich. Er sieht, dass ich vorankomme und die Arbeit, die ich hineinstecke." Der Jamaikaner ist seit einem Monat bei den Central Coast Mariners im Training dabei. Zuvor hatte er unter anderem bei Borussia Dortmund probehalber mitgekickt.