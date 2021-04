2. Fussball-Bundesliga : Nach der Niederlage in Bochum fokussiert sich Holstein Kiel auf Heidenheim

Viel Zeit haben die „Störche“ nicht, um das 1:2 (0:1) aus den Klamotten zu schütteln. Am Dienstag geht es schon weiter.

Bochum/Kiel | Bochum in den Beinen, Heidenheim im Kopf – von ruhigen Osterfeiertagen konnte beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in diesem Jahr keine Rede sein. Direkt nach der 1:2-Niederlage (0:1) im Spitzenspiel beim VfL Bochum ging es am Sonnabend im Mannschaftsbus wieder zurück in die Heimat, Ostern beschränkte sich dann für die Mannschaft von Trainer Ol...

