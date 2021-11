2. Fussball-Bundesliga : Nach 18 Corona-Fällen: Heimspiel vom FC St. Pauli gegen Sandhausen abgesagt

Die Gäste aus Baden-Württemberg kriegen aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts nicht die notwendige Mindestanzahl an Spielern zusammen.

Hamburg | Als Reaktion auf den Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen ist das Spiel des Fußball-Zweitligisten beim FC St. Pauli abgesetzt worden. Bereits am Donnerstag hatte der SVS die 18 Corona-Fälle bekanntgegeben und in der Folge die Verlegung der Partie am Millerntor beantragt. Am Freitag stimmte die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Antrag zu. Sandhausen hat...

