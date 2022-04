2. Fussball-Bundesliga : Marcel Rapp von Holstein Kiel hat HSV vor dem Nordderby im Stadion beobachtet

Für das Spiel am Sonntag erwartet der 42-Jährige ähnlich dominant auftretende Hanseaten – wie beim 4:0-Sieg unter der Woche gegen Erzgebirge Aue.

Kiel | Marcel Rapp hat sich gut vorbereitet auf den Hamburger SV, der am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast in Kiel sein wird. Der Trainer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel war am Dienstag im Volksparkstadion Zeuge des klaren 4:0-Erfolgs der Rothosen über Abstiegskandidat Erzgebirge Aue. Das Nordderby: Holstein Kiel empfängt den HSV – Liveticker aus dem Stad...

