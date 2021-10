2. Fussball-Bundesliga : Marcel Rapp feiert gegen Darmstadt Heimpremiere als Trainer von Holstein Kiel

Der 42-Jährige verspüre eine „gewisse Anspannung“ sowie eine „riesige Vorfreude“ auf sein erstes Match im Holstein-Stadion.

Kiel | So richtig heimisch in Kiel ist Marcel Rapp noch nicht. „Mein Leben spielt sich momentan noch zwischen Hotel und Trainingsgelände ab. Ich habe noch nicht viel von der Stadt gesehen“, gestand der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vor seiner Heimpremiere am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98. Im Club fühle er sich zwar na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.