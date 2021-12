Cheerleading : Eine fast ganz normale Landesmeisterschaft

Keine Zuschauer zugelassen, 2G plus in der Halle - kann eine sportliche Meisterschaft unter diesen Bedingungen überhaupt funktionieren? Ein Besuch bei den Titelkämpfen der Cheerleader Schleswig-Holsteins in Flensburg.

Flensburg | Und am Ende ist es dann doch eine ganz normale Landesmeisterschaft. Mit vielen erfüllten Träumen und einigen geplatzten Hoffnungen. Mit Jubel und auch ein paar Tränen. Mit Punktzahlen, die die Wertungsrichter vergeben und einer Ergebnisliste. Obwohl: ganz normal? Es sind Titelkämpfe unter Corona-Bedingungen. Der Cheerleading- und Cheerdance-Verband...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.