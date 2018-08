Nach neuen Grindel-Aussagen über Özil : Kommentar: Die Doppelmoral des Deutschen Fußballs

Vor zwanzig Jahren bürgerten wir in der Not ausländische Fußballer ein, heute vergraulen wir gebürtige Deutsche.

von Tobias Bosse

20. August 2018, 17:32 Uhr

Hamburg | Die Neunziger erleben aktuell nicht nur in der Modewelt ein Revival, auch der deutsche Fußball taumelt wie vor 20 Jahren sehenden Auges ins Verderben. Zwar sind die Probleme, genauso wie damals, hausgemacht, aber dennoch völlig verschieden. Die aktuelle Lage ist ungleich komplizierter, weil die Probleme nicht mehr sportlicher, sondern gesellschaftspolitischer Natur sind. Dabei verhält sich der DFB ebenso heuchlerisch wie ein Großteil seiner Fans und stellt damit fast jahrzehntelange Integrationsarbeit auf die Probe.

Dundee, Rink & Co.

Vor gut 20 Jahren, gegen Ende der Neunziger, rechneten die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball Bund möglicherweise mit dem Weltuntergang pünktlich zum Millienium-Wechsel und sparten sich deshalb nahezu jegliche Nachwuchsarbeit. Welche Gründe auch immer für die fehlende Ausbildung der Jugend verantwortlich waren, es führte zu einem Engpass an qualifizierten Nationalspielern – vor allem in der Offensive. Denn die Stürmer wie Giovane Elber, Bachirou Salou, Stephane Chapuisat oder Sergej Barbarez, die in der Bundesliga zunehmend für Furore sorgten, waren allesamt Legionäre aus dem Ausland. Und die Zeit der Martin Maxes, Fredi Bobics und Ulf Kirstens war langsam abgelaufen.









Die Alarmglocken fingen an zu bimmeln bei den Verbands-Obrigen. Nun kann man sich halt keine jungen, talentierten Spieler backen. Also was macht man? Einbürgern, richtig! Erst das südafrikanische Torkrokodil Sean Dundee, dann den Brasilianer Paulo Rink. Mit Dede, Ailton und Lincoln sollten Rink eigentlich noch drei seiner Landsmänner folgen, zur tatsächlichen Einbürgerung kam es aus diversen Gründen jedoch bei ihnen ebenso wenig wie beim Franzosen Valerien Ismael. Aber allein die fortgeschrittenen Sondierungen des DFB deuten auf ein großes Interesse an einer Einbürgerung hin.

Plötzlich ist Özil wieder Türke

Damals war man sich also in einer sportlich-personellen Notlage nicht zu schade, tatsächlichen Ausländern einen deutschen Pass zu geben, nur damit sie für die Nationalmannschaft das tun, was die Deutschen nicht mehr vermochten: Tore schießen. Selbstverständlich hat weder Sean Dundee noch Paulo Rink die Hymne mitgesungen, interessiert hat das allerdings niemanden. Dabei waren sie nicht mal erfolgreich. Rink lief 13 Mal mit dem Adler auf der Brust auf und erzielte kein Tor, während Dundee es nicht mal zu einem Einsatz brachte. Ob zu jener Zeit ein Hahn danach gekräht hätte, wenn sich der Südafrikaner Sean Dundee mit dem Staatsoberhaupt seines Heimatlandes Nelson Mandela ablichten lassen hätte, lassen wir mal dahingestellt.

Selbstverständlich ist Mandela nicht mit Erdogan zu vergleichen und Dundee nicht mit Özil, aber es zeigt doch, wie bereitwillig wir Deutschen mit unserer Akzeptanz umgehen, wenn wir einen Vorteil darin sehen. Solange Mesut Özil Tore schießt und vorbereitet, ist alles cremig, aber wehe er liefert keine adäquate Leistung mehr ab und besitzt dann auch noch die Frechheit, in seiner Freizeit der Einladung eines Staatsoberhauptes des Herkunftslands seiner Eltern zu folgen. Dabei wird die Möglichkeit, dass dieser Özils Respekt für die Wurzeln seiner sehr konservativen Familie nur für seine politischen Zwecke ausnutzen möchte, überhaupt nicht in Betracht gezogen.

Stattdessen holen einige direkt Fackel und Mistgabel raus, um den Türken, der er dann auf einmal wieder ist, nachdem er uns vier Jahre zuvor zum WM-Titel schoss und als deutscher Star gefeiert wurde, aus unserem Land zu jagen. Dabei hätte man Özil einfach, und das auch völlig zurecht, aufgrund seiner anhaltend schwachen Leistungen im National-Dress kritisieren können, aber sachlich – nicht emotional. So, wie es halt auch bei einem Thomas Müller gemacht wird.





"Deutschland hat ein amtliches Rassismusproblem"

Und hier kommt das besonders verwerfliche Verhalten des DFB sowie seines Vorsitzenden Reinhardt Grindel ins Spiel. In einer Zeit, in der sich nicht nur Deutschland sondern die ganze Welt einem Rechtsruck ausgesetzt sieht, treten sie der öffentlichen Bloßstellung eines verdienten Nationalspielers und gebürtigem Deutschen mit Migrationshintergrund nicht etwa entgegen, um den jahrelangen Lippenbekenntnissen via Werbekampagnen a la „Die Mannschaft“ und „Say no to racsism“ wirklich Taten folgen zu lassen.

Nein, lieber wird die gesamte Debatte sogar noch weiter angefeuert, indem öffentliche Erklärungen und Entschuldigungen von Grindel & Co. verlangt werden. Klar, wer will sich schon einer wütenden Menge entgegenstellen, selbst wenn es das einzig Richtige gewesen wäre. Lieber wegducken und mitlaufen. Bis ein wenig Gras über die Sache gewachsen ist, dann kann man auch Fehler einräumen, so wie es Grindel am Sonntagvormittag gegenüber der Bild-Zeitung tat. Jedoch viel zu wenig und zu spät!

Längst geht es in der Diskussion um Mesut Özil und Ilkay Gündogan nicht mehr um zwei Individuen, die die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und sich dafür entschieden haben, für das Land in dem sie aufgewachsen sind, spielen zu wollen. Die Dimension war schnell eine andere, weil die Debatte zu einer grundsätzlichen wurde, die zeigte, dass Deutschland ein amtliches Rassismus-Problem hat und das Saubermann-Image des DFB dieses Prädikat schon lange nicht mehr verdient.

Hier wird eine Menge Aufarbeitung erfolgen müssen, um sich als Deutscher auch zukünftig an den spielerischen Leckerbissen, die nun mal oft von Spielern mit Migrationshintergrund gezeigt werden, erfreuen zu können. Denn sie werden sich jetzt zweimal überlegen, ob sie der nächste Özil werden oder nicht lieber gleich für ihr Herkunftsland spielen wollen. Denn dort würde man sich ohne Zweifel über talentierte, gute ausgebildete Fußballer in den Reihen freuen. Egal, wie ihre ethnische Zusammensetzung aussieht.