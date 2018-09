Samstagsspiele der 2. Bundesliga : Spektakel in Bielefeld – Greuther Fürth übernimmt Tabellenspitze

Acht Tore sahen die Zuschauer in Bielelfeld, während Duisburg in der 2. Bundesliga weiter auf den ersten Punkt wartet.

von Alexander Barklage

01. September 2018, 15:45 Uhr

Duisburg/Bielefeld | In den beiden Samstagsspielen haben sich Greuther Fürth und Arminia Bielefeld die Punkte gesichert. Die Franken gewannen in Duisburg und übernehmen zunächst die Tabellenführung. Arminia Bielefeld besiegte in einer spektakulären Partie Regensburg. Die Partie Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV war am Freitag abgesagt worden.

MSV Duisburg – SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1)

Der MSV Duisburg wartet in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor. Am Samstag verloren die Duisburger auch ihr Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:1 (0:1). Es war die vierte Niederlage im vierten Spiel für den Tabellenletzten. Fürth dagegen ist nach dem Siegtreffer von Tobias Mohr (2. Minute) weiter unbesiegt und eroberte zumindest vorübergehend die Tabellenspitze.









Bereits nach 99 Sekunden erzielte Mohr die Führung, nachdem Duisburgs Innenverteidiger Gerrit Nauber den Ball nach einem einen Rückpass nicht kontrollieren konnte. Beeindruckt von diesem Gegentreffer agierte Duisburg anschließend zögerlich und hatte nur selten gute Torchancen. Die einzigen Ausgleichs-Möglichkeiten vergaben Sebastian Neumann (38.) und Andreas Wiegel (50.). Auf der Gegenseite verpasste Daniel Keita-Ruel (68.) die vorzeitige Entscheidung zu Gunsten der Gäste. Der Fürther Angreifer scheiterte an Torwart Daniel Davari.

Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg 5:3 (3:2)

Arminia Bielefeld hat in einem turbulenten Spiel dem SSV Jahn Regenburg die zweite Saisonniederlage in der beschert. Die Ostwestfalen besiegten die Regensburger mit 5:3 (3:2). Fünf Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Während Bielefeld nach dem zweiten Erfolg am vierten Spieltag in der Tabelle zumindest vorübergehend bis auf Rang fünf kletterte, muss sich Regensburg nach der dritten sieglosen Partie nacheinander in der Tabelle weiter nach unten orientieren.









Das Torspektakel begann bereits in der dritten Minute, als Marco Grüttner die Regensburger in Führung brachte. Doch Arminias Doppelschlag durch Julian Börner (8. Minute) und Andreas Voglsammer (17. Minute) machte die Freude der Gäste schnell zunichte. Zwar gelang Jann George (26.) kurz darauf der Ausgleich für die Gäste, aber ein Eigentor von Benedikt Saller (28.) bescherte Bielefeld die erneute Führung.

Eine Flanke des Gegners köpfte Außenverteidiger Saller unbedrängt im eigenen Strafraum und gegen die Laufrichtung von Torwart Philipp Pentke ins Netz. Regensburg gab aber nicht auf und Jahn-Kapitän Grüttner (52.) markierte mit seinem zweiten Tor den erneuten Ausgleich. Doch für die Entscheidung sorgten Arminia-Torjäger Fabian Klos (88.) und Patrick Weihrauch (90.+5) mit zwei späten Toren.