2. Fußball-Bundesliga : Holstein Kiels Philipp Sander ist immer unterwegs

Bei der KSV Holstein schaffte er den Durchbruch und ist dort mittlerweile ein fester Bestandteil. Nun trifft Weltenbummler und Ballverteiler Philipp Sander auswärts auf seinen Ex-Verein FC Hansa Rostock.

Kiel | Philipp Sander steht selten still – sowohl auf als auch neben dem Platz. Der Mittelfeldspieler von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist ständig unterwegs. In den Spielen für die „Störche“ wetzt er immer wieder zwischen Angriff und Abwehr hin und her, abseits des grünen Rasens reißt der 24-Jährige auf seinen Reisen durch die Länder dieser Welt etliche...

