2. Fussball-Bundesliga : Holstein Kiel kann gegen den 1. FC Heidenheim mal wieder nicht gewinnen

Mit dem jüngsten Remis blieben die „Störche“ in den letzten acht Spielen gegen die Süddeutschen ohne Sieg. Der Klassenerhalt der KSV ist damit dennoch so gut wie in der Tasche.

Kiel | Auch in der kommenden Saison wird Hols...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.