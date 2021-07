Holstein Kiel : Joshua Mees und Phil Neumann präsentieren die neuen Trikots

Vor dem Start der wohl stärksten 2. Fußball-Bundesliga aller Zeiten enthüllen die „Störche“ ihr neues Dress. Derweil ist die KSV auch bei der Suche nach einem Ersatz für Jonas Meffert fündig geworden.

Kiel | Holstein Kiel geht in das fünfte Jahr im deutschen Fußball-Unterhaus – und die 2. Bundesliga hat angesichts zahlreicher namhaften Vereine einen erstklassigen Charakter. In die neue Saison starten die „Störche“ natürlich auch wieder in einem neuen Gewand. Der Club präsentierte seine neuen Trikots für die Saison 2021/22 auf dem Ponton vom Kieler „San...

