Heimsieg im Aufstiegskampf : Holstein Kiel glänzt beim 4:0 gegen St. Pauli

Die „Störche“ glänzen gegen St. Pauli, setzen die Konkurrenz mächtig unter Druck und klopfen an die Tür zur Bundesliga.

Kiel | Was für eine starke Vorstellung, was für ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf: Holstein Kiel klopft nach einer Gala gegen den FC St. Pauli vehement an die Tür zur Erstklassigkeit. Mit 4:0 (2:0) schickten die „Störche“ das beste Rückrundenteam der 2. Fußball-Bundesliga auf die kurze Heimreise nach Hamburg – und legten dabei eine Kaltschnäuzigkeit an de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.