Neuzugang aus Italien : Holstein Kiel angelt sich Stürmer Holmbert Aron Fridjonsson

Der 28-jährige Isländer soll nach dem Abgang von Torjäger Janni Serra (Arminia Bielefeld) den Angriff der „Störche“ verstärken.

Kiel | Eine große Lücke hat Janni Serra in diesem Sommer beim Fußball-Zweitligsten Holstein Kiel hinterlassen, als er sich dem Bundesligisten Arminia Bielefeld angeschlossen hat. Nun hat sich die KSV eine erste Verstärkung für den Angriff an Bord geholt: Holmbert Aron Fridjonsson wechselt von Brescia Calcio aus der 2. italienischen Liga an die Förde und e...

