Vor Nordduell gegen Hannover : Holstein Kiel: Julian Korb gibt Einblicke in seine vereinslose Zeit

Der 29-Jährige blickt auf ein nicht immer einfaches letztes Jahr zurück und erkennt bei seinem neuen Club nach dem schwachen Saisonstart einen gewissen Aufwärtstrend.

Kiel | Ein ganzes Jahr lang hatte Julian Korb keinen Profifußball gespielt, in der vergangenen Saison keinen vom Verein festgelegten Alltag, musste sich selbst organisieren. „Das war zunächst sehr ungewohnt, weil man bis dahin eigentlich immer fremdbestimmt war“, berichtet Korb. „Dein Tag ist nicht mehr so durchgetaktet. Du brauchst ein gewisses Maß an Ei...

