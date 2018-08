Titelverteidigung in Berlin : Hindernisläuferin Gesa Krause gewinnt ihr zweites EM-Gold

Gesa Krause hat bei den Leichtathletik-EM in Berlin ihren Titel über 3000 Meter Hindernis von 2016 verteidigt.

von dpa

12. August 2018, 21:28 Uhr

Berlin | Die 26-Jährige Krause setzte sich am Sonntag souverän in 9:19,80 Minuten durch. Zweite wurde Fabienne Schlumpf aus der Schweiz in 9:22,29. Bronze holte Karoline Bjerkeli Grovdal aus Norwegen in 9:24,46.

Elena Burkard von der LG farbtex Nordschwarzwald wurde Sechste. Die Ex-Europameisterin Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus war im Vorlauf gescheitert. Krause hatte zuletzt bei der WM 2017 durch einen unverschuldeten Sturz alle Medaillenchancen eingebüßt und war Neunte geworden.