Sport live im TV am 15. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - Hamburger SV gegen FC Bayern live

von Christopher Bredow

15. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Mittwoch, 15. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Hamburger SV - FC Bayern live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Es ist das traditionsreichste Duell der Bundesliga, doch in diesem Jahr findet es nur als Testspiel statt: Am Mittwoch treffen der Hamburger SV und Bayern München aufeinander. Während der HSV schon in die 2. Bundesliga gestartet ist, beginnt die 1. Bundesliga für den FC Bayern erst in zehn Tagen. Sport1 zeigt ab 17 Uhr das Testspiel des Hamburger SV gegen FC Bayern live im TV und Live-Stream. Anpfiff der Begegnung im Hamburger Volksparkstadion ist um 18 Uhr. Auf der Internetseite von Sport1 kann HSV gegen Bayern live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

