Letzter Check vorm Stadtduell : HSV oder St. Pauli: Wer gewinnt das Hamburger Derby?

Das mit Spannung erwartete Duell in der 2. Fußball-Bundesliga geht in seine 106. Auflage. Beide Mannschaften machen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Sieg. Das sind die Gründe.

Hamburg | Freitagabend, Flutlichtspiel, am Millerntor-Stadion erstrahlt die Beleuchtung des Hamburger Doms. Es ist alles angerichtet für das Stadtderby (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Weiterlesen: Hamburger Stadtderby rückt näher – „Das Kribbeln ist da!“ Grund genug für einen letzten Check. Was ...

