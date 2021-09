Zweiter Saisonsieg : Handballer des HSV Hamburg feiern souveränen Sieg beim TVB Stuttgart

Die Hamburger setzten sich am Ende deutlich mit 34:26 durch und sind in der Handball-Bundesliga seit nunmehr drei Spielen ungeschlagen.

Stuttgart/Hamburg | Die Handballer des HSV Hamburg sind in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Am Sonntag feierte der Aufsteiger aus der Hansestadt einen souveränen 34:26 (19:14)-Erfolg beim weiter punktlosen TVB Stuttgart. Jan Forstbauer erzielt fünf Treffer Jan Forstbauer war in der Porsche Arena mit fünf Treffern erfolgreichster Torewerfer für die Norddeuts...

