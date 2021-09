Handball-Bundesliga : HSV Hamburg will Coup gegen Rhein-Neckar Löwen bloß nicht überbewerten

Der Aufsteiger bemüht sich nach dem 32:27-Heimsieg um Realismus. HSV-Torhüter Johannes Bitter stahl mit insgesamt 17 Paraden allen die Show.

Hamburg | Drei Spieltage hat es gedauert – und der HSV Hamburg ist in der Handball-Bundesliga angekommen. Mit dem sensationellen 32:27 (16:15) am Sonntag über die Rhein-Neckar Löwen, immerhin deutscher Meister der Jahre 2016 und 2017, hat der Aufsteiger den ersten Saisonsieg und den ersten Erfolg in der Bundesliga seit 2015 eingefahren und ein deutliches Ausruf...

