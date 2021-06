Rückkehr nach 2004 Tagen : HSV Hamburg steigt in die Handball-Bundesliga auf

Rund fünfeinhalb Jahre nach dem Lizenzentzug hat die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Torsten Jansen die Rückkehr ins Oberhaus perfekt gemacht.

Hamburg | 2004 Tage nach dem bis dato letzten Bundesligaspiel am 27. Dezember 2015 gegen Frisch Auf Göppingen und 1980 Tage nach dem Lizenzentzug am 20. Januar 2016 sind die Handballer des HSV Hamburg wieder erstklassig. Mit dem 32:28 (17:14) gegen den ASV Hamm-Westfalen haben die Hanseaten vor 2141 Zuschauern in der heimischen Barclaycard Arena ihren größte...

