Hallen-Masters 2022 in Kiel : Titelverteidiger SV Todesfelde freut sich auf drei Regionalligisten

Sie können es kaum noch erwarten, die Fußballer in Schleswig-Holstein – die Vorfreude auf das Hallen-Masters am 8. Januar 2022 in Kiel ist groß. Am Mittwoch wurden in Bad Malente die Gruppen ausgelost.

Malente | Acht Mannschaften, eine vermutlich gut gefüllte Kieler Arena, ein Livestream bei shz.de – die Vorfreude auf das Hallen-Masters des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) am 8. Januar 2022 ist groß. Am Mittwoch wurden im Uwe Seeler Fußball-Park in Malente die Vorrundengruppen ausgelost. Emotionale Bilder vom Budenzauber 2020 Die Zeremon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.