Sport live im TV am 4. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - Mönchengladbach gegen Southampton live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 4. August 2018.

von Christopher Bredow

04. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 4. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Gladbach - FC Southampton live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Die ARD (ab 9.55 Uhr) und Eurosport (ab 10.30 Uhr) zeigen am Samstag die European Championships live im TV und Livestream. Unter anderem wird Rudern, Bahnrad und Schwimmen live übertragen. Eurosport hat darüber hinaus ab 14 Uhr noch Tennis mit dem Finale bei den Generali Open live im Free-TV und Live-Stream im Angebot. Kostenlose Streams können auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Auf Sport1 wird am Samstag Motorsport live übertragen. Ab 11 Uhr sind die ADAC Formel 4, das ADAC TCR Germany, das ADAC GT Masters und der Porsche Carrera Cup live im TV und Livestream zu sehen. Alle Rennen finden am Nürburgring statt. Zudem zeigt Sport1 ab 15.55 Uhr das Testspiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen Chievo Verona live im TV und Live-Stream. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream.

Auch Sky Sport News HD zeigt am Samstag ein Testspiel live im TV: Ab 15.55 Uhr ist die Begegnung von Borussia Mönchengladbach gegen FC Southampton live im TV und Livestream auf der SSNHD-Internetseite zu sehen. Weiter ist schon die 3. Liga, in der an diesem Wochenende der 2. Spieltag ausgetragen wird. WDR und BR zeigen ab 14 Uhr das Spiel des TSV 1860 München gegen die Sportfreunde Lotte live im Free-TV und Stream und im SWR ist die Partie der SG Sonnenhof-Großaspach gegen den 1. FC Kaiserslautern live zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 4. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: