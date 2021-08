Fußball-Regionalliga Nord : SC Weiche bringt VfB Lübeck die erste Saisonniederlage bei

Der SC Weiche Flensburg 08 hat seine Serie in der Fußball-Regionalliga Nord auf drei Siege ausgebaut und im Landesderby am Freitagabend dem VfB Lübeck mit 2:1 (1:0) besiegt.

Flensburg | Während der SC Weiche Flensburg 08 seinen dritten Saisonsieg bejubelte, gab es am Freitagabend für den VfB Lübeck den ersten Dämpfer in der noch jungen Saison. Vor 900 Zuschauern im ausverkauften Manfred-Werner-Stadion setzten sich die gastgebenden Flensburger verdient mit 2:1 (1:0) durch. In der intensiv geführten Partie legte der SC Weiche ein ho...

