Die Fussball-Kolumne : Tattoo-Welt, Dauer-Sieger, Doppel-Pack

In seiner Kolumne schreibt der stellvertretende Chefredakteur Jürgen Muhl über die Entwicklungen in der Sportwelt.

Deutschland | Bundesliga-Beben: Fehlende Zuschauer, fehlende Atmosphäre und fehlende Einnahmen. Dagegen stehen hohe Personalausgaben. Hinter den Kulissen der immer noch größtenteils abgehobenen Bundesliga-Clubs wird heftig diskutiert, wie es denn weitergehen soll. Normalität wird nicht so schnell wieder einkehren in der einst so vom Business-Wahn verwöhnten Liga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.