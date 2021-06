Nach dem 0:1 : Die besten Netz-Reaktionen zum Spiel Frankreich gegen Deutschland

Ein Aktivist, der mit einem Gleitschirm in das Münchener Stadion flog und Zuschauer verletzte, ein Eigentor von Mats Hummels, der später stark rettete. Das deutsche Spiel hatte einiges zu bieten. Die Netzreaktionen.

München | Ohne Punktgewinn ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft gestartet. Gegen Weltmeister Frankreich unterlag das Team von Joachim Löw unterlag mit 0:1. Mit einem Eigentor in der ersten Halbzeit entschied Mats Hummels die Partie. In der Schlussphase verhinderte der 32-Jährige mit einer starken Grätsche gegen Kylian Mbappé da...

