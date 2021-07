Saisonprognose des Ex-Trainers : Frank Pagelsdorf erwartet „härteste Zweitliga-Saison aller Zeiten“

Er war Spieler in Hannover und Trainer im Norden: Frank Pagelsdorf kennt sich aus im norddeutschen Fußball. Deshalb schaut er sich die sechs Nord-Zweitligisten an und schätzt ihre Aussichten ein.

Hamburg | Frank Pagelsdorf kann den Start den 2. Fußball-Bundesliga kaum erwarten. „Das wird die härteste Zweitliga-Saison aller Zeiten. Sie hat ungemein an Attraktivität gewonnen“, schwärmt der 63 Jahre alte frühere Bundesliga-Trainer vor allem wegen der Ballung an Traditionsvereinen wie Werder, Schalke, HSV, Hannover, Düsseldorf und Nürnberg aus dem Westen so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.