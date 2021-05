Formel 1 in Monaco : Mick Schumacher verliert Kontrolle und kracht in Leitplanke

Mick Schumacher hatte im dritten Training in Monaco einen Unfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Monte Carlo | Mick Schumacher verpasst nach einem Unfall im Training die Qualifikation zum Formel-1-Klassiker in Monaco. Der 22-Jährige verlor am Samstagmittag gegen Ende der einstündigen Übungssession ausgangs der Casino-Passage die Kontrolle über seinen Haas-Rennwagen und schlug seitlich links erst mit dem Heck und danach auch mit der Front in die Leitplanken ein...

