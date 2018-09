Grand Prix in Singapur : Formel-1-Moderator Heiko Wasser verletzt sich vor Rennen und kommentiert trotzdem

RTL-Kommentator Heiko Wasser wäre beim Rennen in Singapur fast stumm geblieben. Schuld ist ein Unfall.

von Christian Ströhl

16. September 2018, 15:17 Uhr

Singapur | RTL-Kommentator Heiko Wasser hat sich vor dem Formel-1-Rennen in Singapur verletzt. In der Nacht auf Sonntag musste der 60-Jährige darum in einem Krankenhaus in Singapur mit elf Stichen genäht werden.

Was ist Heiko Wasser passiert?

In Singapur sah man den RTL-Kommentator mit einem dicken Pflaster auf der Stirn. Auf Twitter zeigte Wasser die Stiche und sagte: "Da in der F1 ja nichts geheim bleibt und man gleich das Pflaster eh sehen wird: ich bin gestern beim Weg zum Essen von einer hinterhältigen Parkschranke erwischt worden. Glück im Unglück, nur ein Cut, 11 Stiche, etwas Kopfweh. Muss ich durch."

Der RTL-Mann wollte an einer Hotel-Einfahrt die Straße überqueren. Plötzlich soll sich dann eine zuvor noch geöffnete Schranke gesenkt haben und erwischte Wasser an der Stirn. Ein dicke Platzwunde war die Folge. Mit einem Rettungswagen und der Hilfe seiner Kollegen Kai Ebel (54) und Florian König (51) wurde Wasser ins Krankenhaus gebracht, dort ärztlich versorgt und schließlich genäht.