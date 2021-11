2. Fußball-Bundesliga : FC St. Pauli personell „eine Wucht“ – HSV ohne vier Leistungsträger

Hamburgs Fußball-Zweitligisten haben schwere Aufgaben vor sich. Der HSV ist gegen den Tabellenzweiten Regensburg unter Zugzwang. Der FC St. Pauli darf bei Darmstadt 98 nicht verlieren, wenn er Spitzenreiter bleiben will.

Hamburg | Die Hamburger Fußball-Zweitligisten stehen vor einem richtungsweisenden Wochenende. Der HSV muss nach bereits acht Unentschieden in der laufenden Saison sein Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten Jahn Regensburg gewinnen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verpassen. Und für den FC St. Pauli steht zeitgleich bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.