2. Fussball-Bundesliga : FC St. Pauli fährt gegen Braunschweig einen souveränen Heimsieg ein

Die Kiezkicker hatten mit den personell gebeutelten Gästen keine Mühe und gewannen im Millerntor-Stadion mit 2:0 (2:0).

Hamburg | Das war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Dank eines souveränen 2:0 (2:0)-Heimsieges über Eintracht Braunschweig hat der FC St. Pauli den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie in der Tasche. Mit 38 Punkten stehen die Kiezkicker mittlerweile auf dem achten Tabellenplatz. Dominante Paulianer mit zwei frühen Toren Von Beginn an ...

