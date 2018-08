Sport live im TV am 1. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - FC Arsenal gegen FC Chelsea live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 1. August 2018.

von Christopher Bredow

01. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Mittwoch, 1. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

FC Arsenal - FC Chelsea live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Eurosport überträgt am Mittwoch Tennis live im TV und Live-Stream. Ab 13 Uhr ist der dritte Tag bei den Generali Open live zu sehen. Zudem zeigt Eurosport ab 15.15 Uhr die fünfte Etappe bei der Wallonien-Rundfahrt live im TV und Livestream. Für die Radsportler geht es auf die 187,5 Kilometer lange Strecke von Huy nach Waremme. In der Nacht auf Donnerstag läuft ab 1.45 Uhr auf Eurosport zudem das Major League Soccer All Star Game live im Free-TV und Stream. Dann spielen die MLS All Stars gegen Juventus Turin. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Livestream.

Sport1 zeigt am Mittwoch zwei Fußball-Testspiele im Rahmen des International Champions Cups live im Fernsehen. Ab 21 Uhr läuft die Begegnung vom FC Arsenal gegen FC Chelsea live im TV und Livestream und ab 23 Uhr ist das Spiel von Benfica Lissabon gegen Olympique Lyon live zu sehen. Ein kostenloser Stream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 1. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: