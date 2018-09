Sport live im TV am 18. September 2018 : TV-Planer: 2. Bundesliga live - Dresden gegen HSV

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 18. September 2018.

von Christopher Bredow

18. September 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 18. September 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Dynamo Dresden - Hamburger SV live im TV und Live-Stream: 2. Liga live

Am Dienstag findet in der 2. Bundesliga das Nachholspiel von Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV statt. Ab 18 Uhr zeigt Sky die 2. Liga mit Dresden gegen HSV live im TV und Livestream. Sky-Abonnenten können das Spiel auf Sky Fußball Bundesliga und im Stream auf "Sky Go" live mitverfolgen.

Am Dienstag beginnt zudem die neue Champions-League-Saison 2018/19. Auf Sky kann ab 18.50 und 20.55 Uhr eine Konferenz zur Champions League live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Zudem läuft auf Sport1 der Fantalk zur Champions League live im Free-TV und Stream auf sport1.de. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 18. September 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: