Legionäre in Englands höchster Fußballliga : Diese deutschen Spieler laufen in der Premier League auf

Am Freitag startet in England wieder der Fußballtrubel in der Premier League. Auch einige deutsche Spieler sind dabei.

von Nina Brinkmann

07. August 2018, 14:18 Uhr

Hamburg | Mit der Partie Manchester United gegen Leicester City startet die 120. Erstligasaison im englischen Fußball. In diesem Spiel wird zwar kein deutscher Spieler beteiligt sein, insgesamt sind aber 15 Kicker aus Deutschland derzeit auf der Insel aktiv. Allein fünf davon sind bei Huddersfield Town unter Vertrag.

Die deutschen Spieler in der Premier League im Überblick