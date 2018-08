Zum 34. Geburtstag : Zehn interessante Fakten über Bastian Schweinsteiger

Vom Bayern-Jungspund zum Helden von Maracana: Fußballer Bastian Schweinsteiger hat eine aufregende Karriere hingelegt.

von Alexander Barklage

01. August 2018, 12:13 Uhr

München/Chicago | Fast wäre Bastian Schweinsteiger Profi-Skirennfahrer geworden, doch zum Glück entschied sich die Bayern-Legende für den Fußball. Am Mittwoch feiert er seinen 34. Geburtstag. In seiner Karriere hat er schon sehr viel erlebt. 16 Jahre lang spielte er beim FC Bayern München bis er über Manchester United seine Karriere aktuell in den USA fortführt. Auch privat passierte viel bei ihm. Anfang des Jahres ist er zum ersten Mal Vater geworden und er feierte eine Traumhochzeit in Venedig.

Zehn interessante Fakten über Bastian Schweinsteiger: