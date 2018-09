Kurzzeitig Probleme beim Streaming-Dienst : Trotz Zuschauer-Kritik: "Dazn" mit Champions-League-Premiere "sehr zufrieden"

Streaming-Dienst "Dazn" hat seine Premiere in der Champions League gefeiert. Größtenteils gab es Lob für das Programm, allerdings hatte ein Teil der Nutzer mit Problemen zu kämpfen.

von Nina Brinkmann

19. September 2018, 17:47 Uhr

Hamburg | Für "Dazn" war es der erste Abend, an dem der Streaming-Dienst Spiele der Champions League übertragen durfte. Die Premiere bewerten die Verantwortlichen durchweg positiv: "Wir sind in jeder Hinsicht sehr zufrieden", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President Dazn DACH. "Zum einen mit der Zahl der Fans, die wir neu bei "Dazn" begrüßen dürfen, nicht nur zur UEFA Champions League, sondern auch zu großen Boxkämpfen wie beispielsweise Anthony Joshua gegen Alexander Powetkin am kommenden Samstag. Zum anderen mit der absoluten Zahl der Zuschauer auf den Einzelspielen, die über unseren hohen Erwartungen liegt." Genaue Aufrufzahlen nannte "Dazn" nicht. Der Streaming-Dienst hatte am Dienstagabend sieben von acht Champions-League-Spielen übertragen.

Lob für Halbzeitanalyse

Von Nutzern gab es besonders viel Lob für die Übertragungsform. Anders als Konkurrent "Sky" habe "Dazn" sich auf den Fußball an sich konzentriert. Ein "Dazn"-Sprecher sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Es freut uns natürlich sehr, dass unser Format so gut ankommt." In der Halbzeit zeigte das Programm Analysen und Highlights des übertragenen Spiels sowie der anderen Champions-League-Partien des Abends. Zum Vergleich: Bei Sky gab es zur selben Zeit größtenteils Werbung zu sehen.

Seine Premiere als "Dazn"-Experte feierte am Abend Ex-Nationalspieler Per Mertesacker. Der 33-Jährige kommentierte gemeinsam mit Jan Platte das Spiel zwischen dem FC Schalke und dem FC Porto. Neben klaren Analysen während des Spiels überzeugte er insbesondere anschließend beim Interview mit seinem ehemaligen Mitspieler Naldo, den er nach seinen zwei verschuldeten Elfmetern aufmunterte: "Ich gebe dir Recht: das waren beides keine Elfer. Du hast ganz stark gespielt" Auch in Zukunft wird "Dazn" dem Unternehmenssprecher zufolge an jedem Spieltag jeweils am Dienstag und Mittwoch bei einer Partie vor Ort sein. "Das werden wahrscheinlich häufig die Spiele mit deutscher Beteiligung sein, die Wahl kann aber natürlich auch auf ein anderes großes Spiel fallen."





Neben den positiven Reaktionen, klagte ein Teil der Nutzer aber auch über Probleme während der Übertragung. Der Stream soll zum Teil gestockt haben und die Bilder sollen unscharf gewesen sein. "Dazn" sagt dazu: "Von unserer Seite aus lief technisch alles optimal. Dass es vereinzelt zu Problemen kam, lag wohl an individuellen Problemen." Häufig liege das an der Internetverbindung vor Ort. Der Sprecher fügte aber hinzu: "Wir werden diese Probleme weiterhin beobachten und alles daran setzen, dass es stetig verbessert und die flächendeckende Nutzung ermöglicht wird."