Erklärung der Spielervereinigung : Dänische Nationalmannschaft legt Sponsoring-Streit mit Verband bei

Während des Streits trat Dänemark in der Slowakei mit einer Mannschaft aus Profis unterer Ligen und Futsal-Spielern an.

von dpa

30. September 2018, 12:56 Uhr

Kopenhagen | Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat ihren Sponsoring-Streit mit dem Verband beigelegt. Es sei eine neue Vereinbarung geschlossen worden, die bis zur EM 2024 in Deutschland gelte, erklärte die Spielervereinigung am Wochenende. Nationalspieler und Verband hatten über die Ausgestaltung der Verträge gestritten. Die Spieler wollten unter anderem die Möglichkeit haben, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Teamsponsor stehen. Hier lenkte der Verband ein.



Während des Streits hatten die Nationalspieler ein Länderspiel in der Slowakei boykottiert. Dänemark trat mit einer Rumpfmannschaft aus Profis unterer Ligen und Futsal-Spielern an. Bei einer Absage des Spiels hätten hohe Strafen und möglicherweise sogar ein Ausschluss Dänemarks für die EM 2020 gedroht. Die Behelfs-Elf verlor achtbar mit 0:3.