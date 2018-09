Einnahmeverluste erwartet : Tickets für einen Euro – Dänischer Verband zahlt Slowaken Entschädigung

Das Chaos rund um die dänische Nationalmannschaft hält an. Der kommende Gegner in der Nations League freut sich schon.

05. September 2018

Kopenhagen/Bratislava | Der Dänische Fußballverband (DBU) will die Slowaken für das Chaos rund um seine Nationalmannschaft finanziell entschädigen. Dem slowakischen Fußballverband soll nach DBU-Angaben eine Kompensation für die Einnahmeverluste beim Testspiel an diesem Mittwoch in der Slowakei gezahlt werden. Der dänische A-Kader tritt nicht an, weil die Spieler sich mit dem Verband über die Ausgestaltung von Werbeverträge streiten.

Nachdem bekannt wurde, dass bei dem Testspiel in Bratislava nur eine dänische Notelf antritt, wurden die Tickets mit nur einem Euro gehandelt. Am Freitag will der DBU mitteilen, wie hoch die Entschädigung ausfällt.

Waliser freuen sich auf "Z"-Elf am Sonntag

Dänemark tritt am Abend mit einer eilig zusammengestellten Mannschaft aus Hallen-Spielern und Profis aus unteren Klassen an. Damit wollte der Verband eine Absage verhindern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte gedroht, ihre Disziplinarkommission einzuschalten, sollte die dänische Nationalmannschaft zu einem Länderspiel nicht antreten.

Eine Einigung mit den Spielern des A-Kaders ist auch vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag gegen Wales nicht zu erwarten. Die Waliser freuen sich, nicht gegen Stars wie Christian Eriksen aus Tottenham antreten zu müssen. "Ohne Eriksen wird es ohne Zweifel leichter werden. Er ist einer der besten Spieler in der Premier League. Das hat er auch bei der WM gezeigt", sagte Verteidiger James Chester laut der britischen Zeitung "Evening Express".