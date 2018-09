Lazio gewinnt auf Zypern : Chelsea setzt Siegeszug auch in Europa League fort

Auch im sechsten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer hat der FC Chelsea einen Sieg verbuchen können.

von dpa

20. September 2018, 21:11 Uhr

Berlin | Premier-League-Tabellenführer FC Chelsea hat seinen Siegeszug auch in der Europa League fortgesetzt. Der englische Fußball-Pokalsieger gewann am Donnerstag zum Auftakt der Gruppenphase bei PAOK Saloniki mit 1:0 (1:0). Es war der sechste Sieg der Londoner im sechsten Pflichtspiel mit dem neuen Trainer Maurizio Sarri. Der Brasilianer Willian erzielte bereits in der siebten Minute das entscheidende Tor für das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger.

Guter Start für Trainer Gerrad mit Glasgow

Der frühere englische Nationalspieler Steven Gerrard verbuchte als Trainer der Glasgow Rangers einen guten Start in die Gruppenphase. Beim spanischen Spitzenclub FC Villarreal erkämpften die Schotten, die sich zuvor erfolgreich durch die gesamte Qualifikation gespielt hatten, ein 2:2 (0:1).

In der Frankfurter Vorrundengruppe H setzte sich Lazio Rom gegen Apollon Limassol aus Zypern mit einiger Mühe 2:1 (1:0) durch. Luis Alberto (14.) und der frühere Dortmunder Ciro Immobile (84./Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber, die nächster Gegner der Eintracht sind. Emilio Zelayas Anschlusstor (87.) kam zu spät für Außenseiter Apollon.