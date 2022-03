Pro und Kontra zum Titelkampf : Bundesliga: Wird es ein spannendes Rennen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München?

Vier Punkte trennen die beiden Fußball-Erzrivalen in der Tabelle. Zwei Mitarbeiter unserer Sportredaktion haben zwei unterschiedliche Sichten auf den bevorstehenden Saisonendspurt. Ein Pro und Kontra.

München/Dortmund | Nur eine Momentaufnahme? Oder wird der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga so spannend wie lange nicht mehr? Mit dem Last-Minute-Sieg bei Mainz 05 (1:0) ist Borussia Dortmund bis auf vier Punkte an Spitzenreiter Bayern München herangerückt. Weiterlesen: Dortmund nach Sieg in Mainz vier Punkte hinter Bayern Am 31. Spieltag steigt in München soga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.