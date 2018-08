Deutsche bei den US Open : Kerber kämpft sich in Runde zwei, auch Struff weiter – Petkovic raus

Angelique Kerber hatte mehr Mühe als gedacht. Mit Jan-Lennard Struff steht der erste Deutsche in Runde zwei.

von dpa

28. August 2018, 21:56 Uhr

New York | Angelique Kerber steht in der zweiten Runde der US Open. Die Wimbledonsiegerin startete am Dienstag mit einem mühsamen 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg über die Russin Margarita Gasparjan in das Turnier, das sie vor zwei Jahren gewinnen konnte. Kerber trifft am Donnerstag auf die Schwedin Johanna Larsson, die sie in den bisherigen drei Vergleichen jeweils klar besiegte.









Trotz einer großen kämpferischen Leistung hat Andrea Petkovic in der feuchten Mittagshitze von New York einen Favoritensturz knapp verpasst. Gegen die letztjährige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko musste sich die Darmstädterin am Dienstag in der ersten Runde am Ende doch mit 4:6, 6:4, 5:7 geschlagen gaben. "An beide Spielerinnen ein großes Kompliment", sagte Boris Becker als Kommentator bei Eurosport anerkennend nach der 2:18 Stunden langen Partie unter sengender Sonne.

Siegemund chancenlos

Auch Laura Siegemund schied am Dienstag mit 3:6, 2:6 gegen Naomi Osaka aus Japan aus. Nach Petkovic griff als letzte der sechs deutschen Damen Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ein. Zum Turnierauftakt am Montag waren Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria weitergekommen.

Jan-Lennard Struff zog parallel als erster der neun gestarteten deutschen Herren in die zweite Runde ein. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein gewann 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 gegen den Amerikaner Tim Smyczek, der dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei war. Struff nutzte seinen sechsten Matchball zum Sieg. Am Montag waren Mischa Zverev, Peter Gojowczyk und Florian Mayer ausgeschieden.

Petkovic verliert nach großem Kampf

Petkovic konnte bei brütender Hitze von 32 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit die Partie gegen Ostapenko von Anfang an offenhalten. Die einstige US-Open-Viertelfinalistin, momentan noch die Nummer 89 der Weltrangliste, profitierte dabei auch von vielen Fehlern der Weltranglisten-Zehnten. Sobald Ostapenko jedoch ihr normales Niveau erreichte, war sie überlegen. Mit einem Doppelfehler gab Petkovic den Satz ab und lag im zweiten schnell mit 0:3 hinten.

Im neuen Louis-Armstrong-Stadium stemmte sich die ehemalige Top-Ten-Spielerin aber gegen das Erstrunden-Aus und schaffte auch dank der nun wieder sehr fehlerhaft spielenden Ostapenko zunächst den Ausgleich. Bei einer 5:4-Führung nutzte Petkovic ihren ersten Satzball mit einem Ass.

Ein weiterer Doppelfehler sorgte aber für das 1:3 im entscheidenden Durchgang. Ostapenko diktierte nun meist das Geschehen, vergab beim 5:3 aber zwei Matchbälle mit erneuten Fehlern. Die vierte Chance konnte die Favoritin dann schließlich nutzen.